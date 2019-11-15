Инструкция по безопасности: как не стать жертвой отравления угарным газом

Корреспонденты Myslo пообщались со специалистами «Тулагоргаза» и выяснили, почему в квартире появляется угарный газ и как уберечь от трагедии себя и близких.

Что такое угарный газ?

Угарный газ (СО) – яд быстрого и общетоксического действия, образуется при неполном сгорании газа вследствие плохого доступа кислорода.

Более 50% происшествий связаны с отравлением угарным газом из-за нарушений потребителями правил эксплуатации бытового газового оборудования.

Чем опасен угарный газ?

Угарный газ – невидим, не имеет ни цвета, ни запаха. Человек его никак не почувствует.

Трех вдохов достаточно взрослому человеку, чтобы получить смертельное отравление.

Концентрация СО в воздухе до 0,32% приводит к параличу и потере сознания (смерть наступает через 30 минут). При концентрации выше 1,2% сознание теряется после 2-3 вдохов, человек умирает менее чем через 3 минуты.

Признаки отравления угарным газом:

Головная боль или головокружение,

шум в ушах,

одышка,

учащенное сердцебиение,

мерцание перед глазами,

покраснение лица,

тошнота,

общая слабость.

Причины появления угарного газа в помещении:

Отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. Отсутствие своевременной проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Неисправные дымоходы и вентканалы. Отсутствие притока воздуха, закрытые окна, закрытое положение жалюзийной решетки на вентиляционном канале в помещении. Одновременное пользование газовой колонкой и вытяжным зонтом. Отсутствие герметичного соединения дымоотвода от газовой колонки с дымовым каналом. Самовольное подключение, монтаж и ремонт газового оборудования. Использование газовой плиты для обогрева помещения. Неисправность автоматики безопасности. Неисправное, разукомплектованное или непригодное к ремонту газовое оборудование. Нарушение правил газовой безопасности.

Как избежать отравления угарным газом?

Требовать от управляющей компании проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов. Перед включением газовых приборов всегда проверять тягу. Пользоваться газовым оборудованием только при открытой форточке или фрамуге окна. Своевременно проводить техническое обслуживание газовых приборов.

На каждом из пунктов остановимся подробнее.

Кто отвечает за своевременную проверку и исправность дымоходов и вентиляционных каналов?

В многоквартирных домах проверкой состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их ремонтом и при необходимости прочисткой должна заниматься управляющая компания. На практике – УК заключает договор с организацией, допущенной к проведению таких работ и имеющей соответствующую лицензию.

Проверка дымовых и вентиляционных каналов должна осуществляться не реже 3 раз в год (не позднее чем за 7 календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее чем через 7 дней после окончания отопительного сезона).

Как самому проверить тягу?

Для полного сгорания газа необходимо достаточное количество воздуха. Тяга – это направленное движение продуктов сгорания газа в дымовой или вентиляционный канал. Тяга может быть естественной и принудительной. Естественная тяга происходит за счет разности удельного веса продуктов сгорания газа и более холодного атмосферного воздуха.

Проверить тягу в дымовых и вентиляционных каналах можно с помощью листа тонкой бумаги:

Приложите лист бумаги к вентиляционной решетке. Если бумага притягивается, тяга есть.

Для проверки тяги в дымовых каналах газовых колонок или котлов приложите тонкий лист бумаги к смотровому окну приборов. Если бумага притягивается, тяга есть.

Как обеспечить безопасность при работе газовой колонки?

Одно из важных условий безопасной работы газовой колонки – обеспечение отвода продуктов сгорания, образующихся во время работы прибора, с помощью дымоотвода.

Согласно техническим регламентам алюминиевые гофрированные дымоходы не запрещены. Однако одновременно с этим в регламентах указано, что в качестве материала для изготовления дымоотводов наиболее предпочтительна нержавеющая сталь, соединительные и дымовые трубы должны быть изготовлены из негорючих материалов, быть плотными и не допускать подсоса воздуха на соединениях и в местах примыкания к дымовому каналу. Дымоотводы должны выполняться из материалов, способных противостоять без потери герметичности и прочности ударным механическим нагрузкам, стойких к транспортируемой и окружающей среде.

Использование алюминиевых дымоотводов требует со стороны пользователя постоянного контроля целостности гофры и ее надежного соединения с дымоходом. А в случае несвоевременного выполнения технического обслуживания газового оборудования, засора газовой колонки возможно неполное сгорание газа, возгорание сажи и прогорание стенок алюминиевого дымоотвода. Как следствие всего перечисленного, выход угарного газа в жилое помещение.

АО «Тулагоргаз» как специализированная организация с 65-летним опытом работы рекомендует при установке или замене газовой колонки применять стальные (оцинкованные) дымоотводы. Использование стальных дымоотводов — это безопасный способ эксплуатации газового оборудования.

Зачем проводится техническое обслуживание?

Задача газовиков — убедиться, что газовое оборудование в квартирах исправно и может дальше безопасно эксплуатироваться, есть ли свободный доступ к газопроводам и кранам для их ремонта и обслуживания и т.д.

Важно: техническое обслуживание газовых приборов проводится ЕЖЕГОДНО. Даже если у вас новое оборудование, независимо от гарантийного срока ТО проводится ежегодно.

Кому точно пора проводить ТО?

Тем, кто не проводил проверку более года, тем, кто внес предоплату за ТО, но специалистов так и не вызвал, тем, у кого вообще нет договора на техническое обслуживание.

Если в день проверки вас не будет дома, вызовите мастера заранее, в удобное время.

В АО «Тулагоргаз» действует гибкий график работы, техническое обслуживание газовых приборов проводится по будням в вечернее время, а также по субботам.

Оставить заявку можно по телефонам: 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 или на сайте.

Исправное газовое оборудование – залог безопасности. Берегите не только кошелек, но и жизнь - свою и соседей!

Примеры распространенных нарушений

Фото 1. Сечение дымоотвода не соответствует требованиям завода-изготовителя и паспорта на газовое оборудование.

Фото 2. Неплотное соединение дымоотвода от газовой колонки с дымоходом.

Фото 3. Наиболее предпочтительный материал для изготовления дымоотвода — нержавеющая сталь. Недопустима эксплуатация дымоотвода из разных материалов.

Фото 4. Нет вертикального участка, провис горизонтального участок дымоотвода от газовой колонки, нарушена целостность гофрированной трубы. Она небезопасна в использовании. Во время работы газового прибора угарный газ может выйти в помещение.

Фото 5. Нет доступа для проверки места соединения дымоотвода с дымоходом.

Фото 6. Подключение вытяжного зонта к системе дымоудаления. Данная конструкция категорически запрещена к эксплуатации.