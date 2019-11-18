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Названы самые востребованные рабочие специальности в ЦФО
Фото из архива Myslo.

Названы самые востребованные рабочие специальности в ЦФО

Исследования провели аналитики крупного портала по поиску работы и сотрудников.

Как выяснили аналитики HeadHunter, профессиональная сфера «Рабочий персонал» входит в пятерку самых востребованных работодателями ЦФО.

Только за последний месяц число предложений для специалистов данной сферы составило 10% от общего количества вакансий на портале.
Работодатели приглашают на работу токарей, механиков, техников, наладчиков, кладовщиков, маляров, слесарей, электриков, фрезеровщиков.

Ряд таких вакансий предполагает работу вахтовым методом в регионах ЮФО, на Дальнем Востоке, районах Крайнего Севера, Республике Беларусь.

В ЦФО наблюдается острый дефицит квалифицированных рабочих. В среднем, на одно предложение претендуют 1−2 кандидата. Если говорить о соискателях этой сферы — большинство из них мужчины (87%) в возрасте от 26 до 35 лет (39%).

Что касается уровня заработных плат для специалистов данной области, то, в среднем, токарю в Туле предлагают около 67 500 рублей, слесарю — 48 000, сварщику — 66 500, механику — 40 000, электрику — 39 500 рублей.

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 13:58 −6
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