В Туле на открытии Губернского катка выступили «Иванушки International»: фоторепортаж

15 ноября на площади Ленина открылся Губернский каток, организованный по поручению губернатора Алексея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива». В этом году каток начал работу на три недели раньше, чем в прошлом.



Жителей и гостей города приветствовала директор Фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.

- Это точка притяжения не только туляков, но и гостей города. В прошлом сезоне каток посетили более 60 тысяч человек. В этом году он также продолжит радовать вас. Приходите на каток! — сказала Юлия Федосеева.

Гостей праздника также приветствовал заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе и глава администрации Тулы Дмитрий Миляев.

Для туляков и гостей областного центра на льду выступили юные фигуристы из Москвы, Тулы и Новомосковска, а хедлайнером вечера стала группа «Иванушки International». По официальным подсчетам площадь посетили около 12 тысяч человек.

Перед концертом «Иванушки» ответили на вопросы журналистов. Солисты группы были в прекрасном расположении духа, много шутили и смеялись.



Кирилл Андреев, Кирилл Туриченко и Андрей Григорьев-Апполонов.

— Раз уж мы на открытии Губернского катка, расскажите об отношении «Иванушек» к спорту.

Кирилл Андреев: — Так получилось, что я попал в хоккейную команду «КомАр» — сокращенно команда артистов — и со льдом связан ежедневно. Я надеюсь, что мы своей командой еще приедем к вам поиграть, тем более что открытие замечательного Губернского катка дает возможность заниматься спортом ежедневно.

Кирилл Туриченко: — Я тоже занимаюсь спортом, конечно же. В детстве у меня всегда было какое-то увлечение, но профессионально не занимался. Хотя отец у меня был футболистом, родом из Кубани. Но когда он пришел ко мне на тренировку, сказал: «Ты не футболист!» И мама отдала меня в музыкальную школу.

Тем не менее я занимался вокалом, танцевал и пел, увлекался плаванием, боксом, футболом. Сейчас я стараюсь не пропускать тренажерный зал. Если мы находимся на гастролях, тогда у меня это как минимум хотя бы вечерняя прогулка, она всегда присутствует. Андрей у нас больше пловец, сочинский катран. Он плавает очень много и долго.

- Еще бильярд и пинпонг, — добавляет Андрей Григорьев-Апполонов.

— Группе «Иванушки» исполнилось 25 лет…

Кирилл Андреев: — Да, в 1995 году вышел наш первый клип «Вселенная», а так мы образовались 10 ноября 1994 года. У нас будет большой концерт в Москве, а еще мы планируем тур по Германии.

- У нас будет мировое турне, начиная от Австралии, заканчивая Нижневартовском, — пошутил Андрей.

Кирилл Туриченко: — Две недели назад только начались продажи билетов на концерт в Москве. А тур по Германии запланировали уже давно. В первую очередь, мы хотели бы в России выступить. Страна больше, желающих больше. Сейчас продумывается вся логистика. Мы планируем отправится в тур по Германии, России и Америке.

— Как часто в Туле на концерте бываете?

- За 25 лет мы в Туле точно раз семь были! И всегда уезжали с тульскими пряниками.

А затем «Иванушки» отправились на сцену.

- Предлагаем перенестись во времени, когда еще были кассеты, первые поцелуи! — обратились солисты к тулякам.

Трио исполнило свои самые популярные хиты, которые уже давно полюбились слушателям. Это, конечно же, «Тучи», «Золотые облака», «Колечко», Где-то», «Билетик в кино», «Тополиный пух». Причем был только живой звук!

Со сцены «Иванушки» много общались со зрителями, признавались Туле в любви. А туляки отвечали взаимностью, хором подпевая артистам.

Марафон любимых песен завершился стареньким треком «Вселенная». А затем Кирилл Туриченко внезапно спрыгнул со сцены и пошел «в народ» — пообщаться с туляками:).