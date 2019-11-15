Молодой туляк угнал автомобиль, потому что замерз

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Но он недалеко уехал – на ул. Дементьева парень врезался в бетонную плиту.

Тульские полицейские установили подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-2114, 2005 года выпуска. Им оказался 22-летний парень.

Молодой человек ночью решил угнать машину, припаркованную на улице Металлургов. Однако далеко горе-гонщик доехать не сумел. Видимо, он не справился с управлением и врезался в бетонную плиту. Поврежденный автомобиль молодой человек оставил на ул. Дементьева и скрылся.

Спустя некоторое время полицейские задержали злоумышленника.

По предварительным данным, парень решил угнать машину, потому что замерз, — ночь была холодная.