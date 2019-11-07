В Тульской области грузовик заглох на железнодорожных путях перед идущим поездом

Сегодня, 7 ноября, в 13.38 на железнодорожном переезде 158-й км станции Ясногорск грузовой автомобиль КамАЗ заглох на путях, создав аварийную ситуацию.

Дежурный по переезду оперативно оповестил локомотивную бригаду приближающегося пассажирского поезда №741 Москва-Белгород о препятствии, что позволило избежать столкновения. В 13.46 грузовик был убран с пути.

Московская железная дорога призывает автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

По сообщению службы корпоративных коммуникаций МЖД, с начала 2019 года на переездах в Тульском регионе Московской железной дороги произошло четыре ДТП на железнодорожных путях. В результате этих происшествий пострадали два человека, все пострадавшие — водители автотранспорта. Причины ДТП — грубое нарушение водителями правил дорожного движения при пересечении путей.