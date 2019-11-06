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Пожар в Туле унес жизнь 90-летней пенсионерки
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожар в Туле унес жизнь 90-летней пенсионерки

Причины происшествия выясняются.

Сегодня, 6 ноября, в 7.49 на пульт службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в Туле на ул. Маяковского.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области сообщает, что открытое горение было ликвидировано в 8.04. В результате случившегося обгорела кухня.

Как стало известно Myslo, в ходе тушения пожара в доме на кровати было обнаружено тело пенсионерки. Известно, что погибшей было 90 лет.

Причины происшествия устанавливаются.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:59 +1
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