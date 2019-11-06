Пожар в Туле унес жизнь 90-летней пенсионерки

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 6 ноября, в 7.49 на пульт службы спасения поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном в Туле на ул. Маяковского.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчета. Пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области сообщает, что открытое горение было ликвидировано в 8.04. В результате случившегося обгорела кухня.

Как стало известно Myslo, в ходе тушения пожара в доме на кровати было обнаружено тело пенсионерки. Известно, что погибшей было 90 лет.

Причины происшествия устанавливаются.