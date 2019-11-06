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В Липецкой области фура со свиньями опрокинулась на маршрутку «Тамбов-Тула»
Фото: vk.com/elec_online

В Липецкой области фура со свиньями опрокинулась на маршрутку «Тамбов-Тула»

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла пенсионерка

Днем 5 ноября, в Елецком районе Липецкой области произошло ДТП с участием перевозившего живых поросят КамАЗом и пассажирским микроавтобусом «Тамбов-Тула». Большегруз опрокинулся на маршрутку и вжал ее в дорожное ограждение.
 
В результате ДТП погибла 79-летняя пассажирка маршрутки. Полиция занимается поиском ее родственников. На данный момент нет точной информации о том, жительницей какого региона была погибшая.
 
 
Кроме того, в автоаварии погибла одна свинка, несколько получили травмы, а часть животных разбежалась по полям рядом с местом происшествия.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:22 +2
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