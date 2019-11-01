На ул. Ложевой в Туле велосипедист подрезал маршрутку

Утром 1 ноября на ул. Ложевой в Туле в районе поворота на Восточный обвод произошло ДТП с участием микроавтобуса, следовавшего по маршруту № 64, и мужчины на электровелосипеде.

Как утверждает водитель маршрутки, он ехал по своей полосе в направлении ул. Калинина, неожиданно с правой стороны перед ним выехал велосипедист — мужчина примерно 60 лет на вид.

Удар был такой силы, что у микроавтобуса треснуло боковое стекло и разбилась фара, а велосипед погнулся по центру.

Несмотря на это владелец двухколесного транспортного средства самостоятельно встал на ноги и даже отказывался от медпомощи. Но водитель маршрутки вызвал инспекторов ГИБДД и медиков.

Окончательную причину происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.