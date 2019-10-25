В Тульском клубе выступит актер сериала «Улица» и музыкант Юрий Николаенко

Музыкант более известный под псевдонимом NЮ представит акустическую программу из знаменитых хитов, в том числе популярного на радио трека «Веснушки».

Молодого человек прославился после съёмок в сериале «Улица». Как талантливого музыканта страна узнала его чуть позже во время съемок второго сезона шоу «ПЕСНИ» на ТНТ. Оказалось, что Юрий с детства занимался музыкой и даже поступил в консерваторию, но бросил ее ради актерской карьеры. И зря! На шоу музыкант впервые представил свой авторский музыкальный материал и покорил свои голосом тысячи поклонниц.



На живых выступлениях Юрия всегда много интерактива, а танцевальные треки перемешиваются с акустическими балладами… Вы услышите уже полюбившиеся композиции в совершенно новом звучании, а также будут новые песни, лирика и rock'n'roll!

Концерт в Туле состоится 29 ноября в клубе Backstage. Начало в 19.00. Категория 16+.

Приобрести билеты можно в любой точке продаж Myslo-кассы по адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

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