Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу

В Тульской области бойцы ОМОН и СОБР на полевом выходе на практике оттачивали свои умения. В течение недели сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области повышали профессиональные навыки в тактической, топографической, инженерной, медицинской, огневой и высотной подготовке.

В ходе полевого выхода бойцы отрядов отработали засадные и противозасадные мероприятия, тактические приемы по поиску и ликвидации вооруженных преступников в зданиях и на лесистой местности, а также преодоление водной преграды при помощи канатной дороги.

Только за текущий год сотрудниками СОБР и ОМОН Управления Росвгардии по Тульской области выполнено 440 заданий. Они задержали более 560 человек, из них 27 за преступления и более 500 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, взрывчатые и наркотические вещества.