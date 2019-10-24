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Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу

Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу

Спецназ оттачивал свои навыки на полевом выходе.

В Тульской области бойцы ОМОН и СОБР на полевом выходе на практике оттачивали свои умения. В течение недели сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области повышали профессиональные навыки в тактической, топографической, инженерной, медицинской, огневой и высотной подготовке.
 
В ходе полевого выхода бойцы отрядов отработали засадные и противозасадные мероприятия, тактические приемы по поиску и ликвидации вооруженных преступников в зданиях и на лесистой местности, а также преодоление водной преграды при помощи канатной дороги.
 

 
Только за текущий год сотрудниками СОБР и ОМОН Управления Росвгардии по Тульской области выполнено 440 заданий. Они задержали более 560 человек, из них 27 за преступления и более 500 человек за административные правонарушения. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, взрывчатые и наркотические вещества.
Галерея
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 1
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 2
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 3
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 4
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 5
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 6
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 7
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 8
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 9
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 10
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 11
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 12
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 13
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 14
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 15
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 16
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 17
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 18
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 19
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 20
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 21
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 22
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 23
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 24
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 25
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 26
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 27
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 28
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 29
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 30
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 31
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 32
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 33
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 34
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 35
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 36
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 37
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 38
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 39
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 40
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 41
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 42
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 43
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 44
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 45
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 46
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 47
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 48
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 49
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 50
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 51
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 52
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 53
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 54
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 55
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 56
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 57
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 58
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 59
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 60
Стрельба, БТР и спасение раненых: в Тульской области бойцы Росгвардии неделю жили в лесу, Фото: 61
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:45 +1
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