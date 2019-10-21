В Узловой полицейские задержали «агронома»-рецидивиста

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области 45-летний ранее судимый житель Узловой. Он подозревается в хранении наркотических веществ в крупном размере.

Дома у рецидивиста в присутствии понятых обнаружены банка с семенами, свёртки с растительной массой, кусты растений, похожих на коноплю, а также пакеты с содержимым, похожим на наркотик.

Эксперты установили, что у подозреваемого хранилось 270 граммов конопли, содержащей наркотик. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняются все детали незаконной деятельности мужчины.