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В Узловой полицейские задержали «агронома»-рецидивиста

В Узловой полицейские задержали «агронома»-рецидивиста

Мужчина подозревается в хранении наркотиков в крупном размере.

Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области 45-летний ранее судимый житель Узловой. Он подозревается в хранении наркотических веществ в крупном размере.

Дома у рецидивиста в присутствии понятых обнаружены банка с семенами, свёртки с растительной массой, кусты растений, похожих на коноплю, а также пакеты с содержимым, похожим на наркотик.

Эксперты установили, что у подозреваемого хранилось 270 граммов конопли, содержащей наркотик. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело, выясняются все детали незаконной деятельности мужчины.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 11:41 +2
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Место
Тульская областьУзловая

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