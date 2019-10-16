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В ДТП с автобусом на Косой Горе пострадал мужчина
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В ДТП с автобусом на Косой Горе пострадал мужчина

Подробности происшествия выясняются.

Серьезное ДТП случилось утром 16 октября в поселке Косая Гора. Недалеко от дома № 48-а по Орловскому шоссе столкнулись автобус Haier и автомобиль «Нива».

По предварительным данным, 21-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречку, в результате чего произошло столкновение.

Отметим, что автобус — не рейсовый. В момент ДТП в нем находился только водитель.

Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель «Нивы». Все подробности происшествия выясняются.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 09:55 +4
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