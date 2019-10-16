Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".
В ДТП с автобусом на Косой Горе пострадал мужчина
Подробности происшествия выясняются.
Серьезное ДТП случилось утром 16 октября в поселке Косая Гора. Недалеко от дома № 48-а по Орловскому шоссе столкнулись автобус Haier и автомобиль «Нива».
По предварительным данным, 21-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречку, в результате чего произошло столкновение.
Отметим, что автобус — не рейсовый. В момент ДТП в нем находился только водитель.
Как рассказали Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель «Нивы». Все подробности происшествия выясняются.
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