Бывшие опера и начальник угрозыска из Суворова будут сидеть за подставы с наркотиками

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На троих им дали почти 13 лет лишения свободы.

15 октября в Суворове суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам суворовского уголовного розыска. Их признали виновными в незаконном хранении наркотиков и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Следствие и суд установили, что полицейские угрозами склонили ранее судимого алкоголика и несовершеннолетнего из неблагополучной семьи найти им людей для передачи наркотиков, которых впоследствии собирались привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

«Жертвами таких махинаций блюстителей правопорядка стали четверо граждан, один из которых был осужден по ч.1 ст. 228 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции гособвинителя — заместителя прокурора Суворовского района, суд признал подсудимых виновными. Бывшему руководителю уголовного розыска назначено 6,5 лет, а двум его подчиненным — 4 и 2 года лишения свободы. Двух сотрудников лишили званий и взяли под стражу в зале суда.

Приговор суда в законную силу не вступил.