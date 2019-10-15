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Бывшие опера и начальник угрозыска из Суворова будут сидеть за подставы с наркотиками
Изображение S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay

Бывшие опера и начальник угрозыска из Суворова будут сидеть за подставы с наркотиками

На троих им дали почти 13 лет лишения свободы.

15 октября в Суворове суд вынес приговор трем бывшим сотрудникам суворовского уголовного розыска. Их признали виновными в незаконном хранении наркотиков и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
 
Следствие и суд установили, что полицейские угрозами склонили ранее судимого алкоголика и несовершеннолетнего из неблагополучной семьи найти им людей для передачи наркотиков, которых впоследствии собирались привлечь к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
 
«Жертвами таких махинаций блюстителей правопорядка стали четверо граждан, один из которых был осужден по ч.1 ст. 228 УК РФ», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
С учетом собранных по уголовному делу доказательств и позиции гособвинителя — заместителя прокурора Суворовского района, суд признал подсудимых виновными. Бывшему руководителю уголовного розыска назначено 6,5 лет, а двум его подчиненным — 4 и 2 года лишения свободы. Двух сотрудников лишили званий и взяли под стражу в зале суда.
 
Приговор суда в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:39 +6
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