В Туле автоугонщики «полюбили» отечественные ВАЗы

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Полиция выясняет детали трех угонов, которые объединяет одна деталь — предметами преступного посягательства становились отечественные «семерки».

В первом случае житель Новой Мызы и его приятель из Северной Мызы решили поехать в Дубну к общим знакомым и для этого угнали из поселка Иншинка ВАЗ-2107, который стоял рядом с одним из домов. Предполагается, что на этом авто не стояла сигнализация. Предположительно, угонщики обратили внимание на эту машину, потому что она не была оборудована сигнализацией.

«Добравшись до желаемого места назначения и встретившись там со знакомыми, они вернулись обратно уже на другой машине ВАЗ-2107, которую угнали уже в Дубне. Каждый из угнанных автомобилей злоумышленники просто оставляли на улицах населенных пунктов, где они и были затем обнаружены», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили личности и местонахождение подозреваемых.

Еще одно преступление раскрыли благодаря владельцу ВАЗ-2107. Ночью мужчина увидел, как его припаркованный на Калужском шоссе автомобиль пытаются угнать. Потерпевший сообщил об этом в полицию, а сам задержал преступника и удерживал до приезда стражей порядка.

28-летний злоумышленник признался в покушении на угон. Сейчас устанавливаются все детали случившегося, в том числе мотив деяния.