Тульскому Музею советской игрушки подарили «Володьку»

Сегодня, 15 октября, первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев посетил новое творческое пространство во дворе домов 16−18 по улице Металлистов. Здесь он пообщался с руководителями одного из кафе.

- Развивать городские пространства — это общая задача власти и бизнеса, наша с вами. Только тесно сотрудничая, мы сможем добиться ещё больших результатов. Здорово, что проект Тульская набережная стал перспективной площадкой для реализации бизнес-инициатив. И главное — он живет, прирастает новыми заведениями, интересными местами, — отметил Вячеслав Федорищев.

Первый заместитель губернатора посетил Музей советской игрушки. Директор Любовь Исайченко рассказала, что всю коллекцию собрала сама. Сейчас в коллекции — более 1300 разнообразных игрушек, кукольная посуда и мебель, елочные украшения. Некоторым экспонатам свыше 100 лет. Часть игрушек выставлена в витринах, часть — в свободном доступе.





От имени губернатора Алексея Дюмина Вячеслав Федорищев вручил коллекционную игрушку — куклу «Володьку» — знаменитого ленинградского скульптора, живописца, графика Льва Сморгона.

Его работы необычны и узнаваемы. Творениями Льва Сморгона гордятся коллекции Русского музея, Музея городской скульптуры, Архангельской картинной галереи, в частных коллекциях в России, Великобритании, Франции, Германии, Австрии и США.





Затем во дворе нового творческого пространства Вячеслав Федорищев пообщался с основателем и соучредителем креативного квартала «Искра» Вячеслав Шингалеев.

Он рассказал, что в планах — создание нового городского пространства, которое будет объединять «блошиный» рынок, рестораны, кафе, площадки под мастер-классы.

По словам Вячеслава Шингалеева, пока с названием для пространства не определились. Есть несколько рабочих вариантов: либо что-то историческое, либо тематическое. Так, есть идея сделать на ул. Металлистов цветной сквер: здания станут разноцветными. Например, зелеными или красными.

Кроме того, в планах — создание нового для нашего города направления — мобильной выставки художников.

Вячеславу Федорищеву идеи понравились. Также он отметил, что резиденты квартала попросили установить вывеску или арку на ул. Металлистов, чтобы люди знали о новом городском пространстве.