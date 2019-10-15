Тульскому Музею советской игрушки подарили «Володьку»
Коллекционную игрушку создал знаменитый ленинградский скульптор, живописец, график Лев Сморгон.
Сегодня, 15 октября, первый заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев посетил новое творческое пространство во дворе домов 16−18 по улице Металлистов. Здесь он пообщался с руководителями одного из кафе.
- Развивать городские пространства — это общая задача власти и бизнеса, наша с вами. Только тесно сотрудничая, мы сможем добиться ещё больших результатов. Здорово, что проект Тульская набережная стал перспективной площадкой для реализации бизнес-инициатив. И главное — он живет, прирастает новыми заведениями, интересными местами, — отметил Вячеслав Федорищев.
Первый заместитель губернатора посетил Музей советской игрушки. Директор Любовь Исайченко рассказала, что всю коллекцию собрала сама. Сейчас в коллекции — более 1300 разнообразных игрушек, кукольная посуда и мебель, елочные украшения. Некоторым экспонатам свыше 100 лет. Часть игрушек выставлена в витринах, часть — в свободном доступе.
От имени губернатора Алексея Дюмина Вячеслав Федорищев вручил коллекционную игрушку — куклу «Володьку» — знаменитого ленинградского скульптора, живописца, графика Льва Сморгона.
Его работы необычны и узнаваемы. Творениями Льва Сморгона гордятся коллекции Русского музея, Музея городской скульптуры, Архангельской картинной галереи, в частных коллекциях в России, Великобритании, Франции, Германии, Австрии и США.
Затем во дворе нового творческого пространства Вячеслав Федорищев пообщался с основателем и соучредителем креативного квартала «Искра» Вячеслав Шингалеев.
Он рассказал, что в планах — создание нового городского пространства, которое будет объединять «блошиный» рынок, рестораны, кафе, площадки под мастер-классы.
По словам Вячеслава Шингалеева, пока с названием для пространства не определились. Есть несколько рабочих вариантов: либо что-то историческое, либо тематическое. Так, есть идея сделать на ул. Металлистов цветной сквер: здания станут разноцветными. Например, зелеными или красными.
Кроме того, в планах — создание нового для нашего города направления — мобильной выставки художников.
Вячеславу Федорищеву идеи понравились. Также он отметил, что резиденты квартала попросили установить вывеску или арку на ул. Металлистов, чтобы люди знали о новом городском пространстве.