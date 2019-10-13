В Новомосковске мужчина обнес квартиру собутыльницы

В дежурную часть отдела МВД по городу Новомосковску с заявлением обратилась 42-летняя жительница районного центра. Женщина сообщила, что из её квартиры, после совместного распития алкогольных напитков, была совершена кража золотой цепочки, крестика и иконы.

Ущерб составил 60 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что хищение мог совершить нигде не работающий и ранее судимый за кражи 48-летний знакомый потерпевшей. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для разбирательства. При проведении обыска похищенное имущество изъято.