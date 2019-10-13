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В Туле пропала 38-летняя женщина

В Туле пропала 38-летняя женщина

Внимательно посмотрите на фотографию – возможно, вы видели этого человека.

В Туле пропала 38-летняя женщина. Макарова Ирина Валентиновна 11 октября 2019 около 06:30 ушла на работу ушла из дома и не вернулась. К ее поиску подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы: Рост: 180 см, телосложение нормальное, голубые глаза, волосы светлые мелированные, до плеч.

Был одет: джинсы, серо-синяя куртка, серые кроссовки..

Особые приметы: красная сумка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении женщины, сообщите, пожалуйста, по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

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Автор: Юлия Александрова
вчера, в 19:04 +2
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