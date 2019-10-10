Фото пользователя Myslo Зураб.
На трассе «Крым» в Щекинском районе Mercedes-Benz врезался в столб
ДТП произошло днем 10 октября.
Днем в четверг, 10 октября, в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, на 232-м километре трассы М-2 «Крым», на повороте на Ефремов, легковой автомобиль Mercedes-Benz с регистрационными знаками Брянской области врезался в фонарный столб.
В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что обошлось без пострадавших.
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