На трассе «Крым» в Щекинском районе Mercedes-Benz врезался в столб

Фото пользователя Myslo Зураб.

Днем в четверг, 10 октября, в Щекинском районе Тульской области произошло ДТП. Как сообщил Myslo очевидец, на 232-м километре трассы М-2 «Крым», на повороте на Ефремов, легковой автомобиль Mercedes-Benz с регистрационными знаками Брянской области врезался в фонарный столб.

В региональной Госавтоинспекции подтвердили информацию о происшествии и уточнили, что обошлось без пострадавших.