В Тульской области мужчина угрожал участковому арбалетом

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Житель Плавского района Тульской области отправится на скамью подсудимых за применение насилия к сотруднику полиции. По данным следствия, 56-летний мужчина совершил преступление 30 августа этого года, после того как участковый из местной полиции пресек нарушение общественного порядка обвиняемым. Интересно, что мужчина выполнил требования стража порядка и даже направился в сторону своего дома.

«Однако спустя некоторое время в тот же день находившийся в состоянии алкогольного опьянения обвиняемый приискал арбалет, взял его в руки, после чего направился к дому, в котором проживает сотрудник полиции. Недалеко от дома, встретив сотрудника полиции, обвиняемый направил в его сторону арбалет и высказал в адрес последнего словесную угрозу применения насилия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Участковый самостоятельно задержал злоумышленника и сообщил о случившемся коллегам. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, в Тульской области это уже не первый случай, когда представителям закона угрожают арбалетом. В июле 2017 года участковый задержал пенсионера, который собирался отомстить судье, помощнику прокурора и следователю за обвинительный приговор его дочери.

Чтобы осуществить задуманное, мужчина приобрел арбалет с комплектом стрел, пневматический пистолет, строительно-монтажные патроны группы «К» и другие средства, в которые внес конструктивные изменения для увеличения их поражающих свойств. Кроме этого купил средства маскировки — маску и парик — и приспособление пиротехнического характера.