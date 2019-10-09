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Объявленная в розыск пенсионерка из Товарково погибла
Фото: lizaalert.org

Объявленная в розыск пенсионерка из Товарково погибла

Останки женщины нашли в овраге у автодороги «Богородицк – Куркино».

Как стало известно Myslo, накануне утром в овраге у автодороги «Богородицк – Куркино» были обнаружены останки женщины. Судя по ряду признаков, тело пролежало на этом месте длительное время.
 
Личность погибшей установлена — это пенсионерка, которая пропала без вести 13 августа этого года. Причину и обстоятельства ее смерти предстоит установить специалистам.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:20 +2
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