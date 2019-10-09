Фото: lizaalert.org
Объявленная в розыск пенсионерка из Товарково погибла
Останки женщины нашли в овраге у автодороги «Богородицк – Куркино».
Как стало известно Myslo, накануне утром в овраге у автодороги «Богородицк – Куркино» были обнаружены останки женщины. Судя по ряду признаков, тело пролежало на этом месте длительное время.
Личность погибшей установлена — это пенсионерка, которая пропала без вести 13 августа этого года. Причину и обстоятельства ее смерти предстоит установить специалистам.
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