В Туле третью неделю ищут 58-летнего мужчину

Борис Гуднин ушел из дома 16 сентября. О его судьбе ничего не известно.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 58-летнего Бориса Юрьевича Гуднина, который 16 сентября ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 165 см, полного телосложения, глаза серые, волосы темно-каштановые, есть татуировка. Был одет в тёмную униформу с надписью «Охрана» на спине.