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В Туле третью неделю ищут 58-летнего мужчину

В Туле третью неделю ищут 58-летнего мужчину

Борис Гуднин ушел из дома 16 сентября. О его судьбе ничего не известно.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 58-летнего Бориса Юрьевича Гуднина, который 16 сентября ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 165 см, полного телосложения, глаза серые, волосы темно-каштановые, есть татуировка. Был одет в тёмную униформу с надписью «Охрана» на спине. 

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(999)782-72-12 или 112.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 12:25 0
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