В Туле третью неделю ищут 58-летнего мужчину
Борис Гуднин ушел из дома 16 сентября. О его судьбе ничего не известно.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 58-летнего Бориса Юрьевича Гуднина, который 16 сентября ушёл из дома и не вернулся.
Приметы: рост 165 см, полного телосложения, глаза серые, волосы темно-каштановые, есть татуировка. Был одет в тёмную униформу с надписью «Охрана» на спине.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(999)782-72-12 или 112.
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