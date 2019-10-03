На Щекинском шоссе в Туле легковушка снесла столб и улетела в кювет

Авария произошла недалеко от моста через Воронку. Пострадал водитель.

Как сообщает корреспондент Myslo, в Туле, рядом с мостом через Воронку, водитель Ford Focus не справился с управлением, снёс дорожное ограждение и повалил столб ЛЭП. После этого машина улетела примерно на 20 метров в кювет.

По неподтвержденным данным, от удара водителя вышвырнуло из салона автомобиля. Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.