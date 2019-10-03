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На Щекинском шоссе в Туле легковушка снесла столб и улетела в кювет

На Щекинском шоссе в Туле легковушка снесла столб и улетела в кювет

Авария произошла недалеко от моста через Воронку. Пострадал водитель.

Как сообщает корреспондент Myslo, в Туле, рядом с мостом через Воронку, водитель Ford Focus не справился с управлением, снёс дорожное ограждение и повалил столб ЛЭП. После этого машина улетела примерно на 20 метров в кювет.

По неподтвержденным данным, от удара водителя вышвырнуло из салона автомобиля. Мужчина госпитализирован, его состояние оценивается как тяжёлое. Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам Госавтоинспекции.

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Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 1
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 2
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 3
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 4
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 5
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 6
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 7
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 8
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 9
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 10
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 11
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 12
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 13
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 14
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 15
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 16
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 17
Авария на Щекинском шоссе в Туле, Фото: 18
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:52 +5
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