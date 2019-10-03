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3 октября в Туле открылся первый велошеринг. Всего на центральных улицах города в данный момент оборудовано восемь станций велопроката: возле Казанской набережной на ул. Советской, на ул. Металлистов, возле «Искры», Музея оружия, Крестовоздвиженской площади, на пересечении проспекта Ленина и улицы Первомайской, возле «Ликерки Лофт», а также у кинотеатра «Октябрь».

Опробовать новшество на себе решила глава города Ольга Слюсарева. Олимпийская чемпионка, велогонщица – она как никто знает, как важно в современном городе развивать велоспорт.

– Я очень довольна и рада, что у нас появился велошеринг. В Туле с каждым днем растет велодвижение. Когда люди в деловых костюмах едут на работу на велосипедах, это уже никого не удивляет. Люди начинают понимать, что это может послужить заменой общественному транспорту, это экологично, экономно и полезно для здоровья.

Приятно, что первая наша велопарковка находится в центре города, где сейчас по инициативе Алексея Геннадьевича Дюмина обустраивается исторический квартал. А в следующем году мы отметим 500-летие Тульского кремля, и велошеринг станет хорошим дополнением для привлечения туристов.

Я надеюсь, что люди быстро привыкнут к велошерингу. Поймут, что это всё доступно, что можно привлечь целую семью.

Думаю, что число желающих ездить на велосипедах возрастет. А уж тем более, когда у нас в городе обустраиваются велопарковки и есть проект новой велодорожки, которая соединит два округа — от Пролетарской набережной до Баташевского сада. Я испробовала этот маршрут. Он легкий, интересный.

Ольга Анатольевна пошутила, что обязательно порекомендует депутатам ездить на велосипеде на работу.

Инструкция пользования велопрокатом довольно проста. Главное, установить на свой смартфон мобильное приложение, найти его можно, в том числе, и по QR-коду. В приложении необходимо зарегистрироваться, выбрать нужную станцию велошеринга, а после этого взять велосипед. Первые 20 минут проката бесплатно. За поездки дольше по времени взимается дополнительная плата. Оставить велосипед можно на любой велостанции.

Оплатить поездку тоже можно пока только через приложение с помощью банковской карты.

Начальник управления экономического развития администрации Тулы Александр Ильинский:

Александр Ильинский – Наличие автоматизированной системы велошеринга, работающей в режиме 24/7 через интернет-приложение, – это отличительная черта современного туристически направленного города. Мы видим, что подобные парковки есть во всех европейских столицах. Это становится привлекательным для туристов — путешествовать по историческому центру нашего красивого города.

Сейчас велошеринг работает в тестовом режиме. До конца октября прокат будет стоить 1 рубль, чтобы туляки испытали на себе все преимущества нововведения.

Руководитель компании оператора велошеринга Виталий Блаженов:

Виталий Блаженов – Мы хотим собрать отзывы туляков о месте расстановки станций, потому что планируем к восьми существующим добавить еще 30. В совокупности будет порядка 200 велосипедов. Планируем сделать максимальный охват во всех районах города, чтобы люди могли без пробок добираться до места работы и учебы. Наши велосипеды вандалоустойчивые. Их невозможно взять, если ты не зарегистрирован в мобильном приложении, что снижает риск краж и поломок.

По словам Виталия, эти велосипеды — уникальные, запчасти от них не применимы к другим велосипедам. Они отечественной сборки, имеют три скорости. У них непрокалываемые шины: внутри находится специальный состав, который после прокола сразу же герметизирует пробоину и позволяет двигаться дальше.

В следующем году у туляков появится возможность приобрести абонементы, сейчас разрабатываются тарифы. На зиму велосипеды уберут на хранение, а велостанции останутся, т. к. они антикоррозийные.

После небольшого ознакомления с работой велошеринга Ольга Слюсарева опробовала новый сервис, прокатившись вместе с велоактивистами до Казанской набережной.