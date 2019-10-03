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Сбербанк прокомментировал утечку персональных данных клиентов
Фото из архива Myslo.

Сбербанк прокомментировал утечку персональных данных клиентов

Проводится служебное расследование.

Ранее в СМИ появилась информация, что персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке. Объявление о продаже «свежей базы крупного банка» появилось в минувшие выходные на специализированном форуме.

По словам продавца, он реализует данные о более 60 млн кредитных карт. Как утверждает «Коммерсантъ», потенциальным покупателям предлагают пробный фрагмент базы из 200 строк. В таблице содержатся детальные персональные данные, подробная финансовая информация о кредитной карте и операциях.

Пресс-служба Сбербанка прокомментировала эту информацию на своей странице в Facebook:

- В интернет действительно попали технические данные по учётным записям кредитных карт. На данный момент подтверждена утечка записей по кредитным картам 200 клиентов. Информация о возможно большем масштабе утечки сейчас проверяется службой безопасности и на текущий момент не подтверждена.

Средства на кредитных картах всех наших клиентов, включая тех, чьи данные попали в сеть, в безопасности. Учетные записи по кредитным картам не позволяют мошенникам что-либо украсть: там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка. Кроме того, системы антифрода банка предотвращают мошеннические операции в регулярном режиме.

Сейчас мы проводим внутреннее расследование. Основная версия — преступные действия одного из немногих сотрудников с правами администратора.

Мы приносим свои извинения за эту ситуацию и обязательно будем держать вас в курсе нашего расследования.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:26 +3
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