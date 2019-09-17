БК «Арсенал» вырвал победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж

Игра завершилась со счетом 87:79 в пользу оружейников.

16 сентября в тульском СК «Новое поколение» состоялся товарищеский матч между БК «Арсенал» и БК «Русичи». Отставая по ходу третьей четверти на 17 очков, оружейники выдали великолепную четвертую, забив 26 и пропустив всего 4 очка.

В итоге наши баскетболисты вырвали победу у гостей из Курска. Матч завершился со счетом 87:79 (21:26, 28:24, 12:25, 26:4). Самым результативным в составе «Арсенала» стал Павел Сизов, набравший 22 очка.

Ответная игра состоится сегодня, 17 сентября, в 10.00 в «Новом поколении».