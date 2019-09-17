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БК «Арсенал» вырвал победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж

БК «Арсенал» вырвал победу в матче с «Русичами»: фоторепортаж

Игра завершилась со счетом 87:79 в пользу оружейников.

16 сентября в тульском СК «Новое поколение» состоялся товарищеский матч между БК «Арсенал» и БК «Русичи». Отставая по ходу третьей четверти на 17 очков, оружейники выдали великолепную четвертую, забив 26 и пропустив всего 4 очка.

В итоге наши баскетболисты вырвали победу у гостей из Курска. Матч завершился со счетом 87:79 (21:26, 28:24, 12:25, 26:4). Самым результативным в составе «Арсенала» стал Павел Сизов, набравший 22 очка.

Ответная игра состоится сегодня, 17 сентября, в 10.00 в «Новом поколении».

Галерея
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 1
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 2
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 3
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 4
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 5
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 6
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 7
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 8
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 9
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 10
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 11
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 12
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 13
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 14
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 15
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 16
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 17
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 18
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 19
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 20
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 21
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 22
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 23
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 24
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 25
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 26
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 27
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 28
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 29
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 30
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 31
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 32
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 33
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 34
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 35
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 36
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 37
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 38
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 39
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 40
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 41
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 42
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 43
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 44
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 45
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 46
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 47
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 48
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 49
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 50
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 51
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 52
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 53
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 54
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 55
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 56
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 57
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 58
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 59
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 60
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 61
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 62
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 63
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 64
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 65
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 66
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 67
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 68
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 69
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 70
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 71
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 72
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 73
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 74
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 75
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 76
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 77
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 78
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 79
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 80
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 81
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 82
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 83
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 84
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 85
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 86
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 87
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 88
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 89
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 90
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 91
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 92
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 93
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 94
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 95
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 96
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 97
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 98
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 99
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 100
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 101
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 102
БК "Арсенал" - БК "Русичи" 16.09, Фото: 103
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 10:00 +1
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