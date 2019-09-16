В Тульской области школьник пропал по пути от бабушки домой

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Накануне в поселке Товарковский местная жительница заявила в полицию о пропаже своего 9-летнего сына. По словам женщины, мальчик вечером направлялся от бабушки домой и пропал.

- Для розыска ребенка привлекался весь личный состав межмуниципального отдела МВД. Полицейские проверяли скверы, подъезды и подвалы, рассматривались версии как нахождения мальчика на территории посёлка, так и за его пределами, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Поздней ночью школьника удалось найти с помощью служебно-разыскной собаки.

По предварительным данным, мальчик испугался, что дома его будут ругать за невыученные уроки.

Ребенок решил спрятаться и переночевать в одном из подъездов, примерно в полутора километрах от места жительства.

В полиции уточнили, что мальчика вернули матери. На женщину составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. По предварительным данным, в отношении мальчика противоправных деяний не совершалось, угрозы его жизни и здоровью нет.