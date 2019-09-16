новости
новости
Регистрация
В Тульской области школьник пропал по пути от бабушки домой
Фото pixabay.com.

В Тульской области школьник пропал по пути от бабушки домой

Мальчика разыскивали всю ночь.

Накануне в поселке Товарковский местная жительница заявила в полицию о пропаже своего 9-летнего сына. По словам женщины, мальчик вечером направлялся от бабушки домой и пропал.

- Для розыска ребенка привлекался весь личный состав межмуниципального отдела МВД. Полицейские проверяли скверы, подъезды и подвалы, рассматривались версии как нахождения мальчика на территории посёлка, так и за его пределами, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Поздней ночью школьника удалось найти с помощью служебно-разыскной собаки.

По предварительным данным, мальчик испугался, что дома его будут ругать за невыученные уроки. 

Ребенок решил спрятаться и переночевать в одном из подъездов, примерно в полутора километрах от места жительства.

В полиции уточнили, что мальчика вернули матери. На женщину составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ. По предварительным данным, в отношении мальчика противоправных деяний не совершалось, угрозы его жизни и здоровью нет.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 11:52 +3
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьТоварковский
Прочее
поиск пропавшегопропал ребенокполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Трамвай и Lexus столкнулись на ул. Советской в Туле
Трамвай и Lexus столкнулись на ул. Советской в Туле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.