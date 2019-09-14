В Туле к участкам многодетных семей подвели воду

Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

Первые потребители смогут подключиться уже на следующей неделе.

Более 470 земельных участков получат возможность подключения к централизованному водоснабжению в Северном Заречье. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

На сегодняшний день проложено порядка 5,5 км водопровода диаметром 225 мм, всего же планируется проложить 19 км. Первые потребители смогут подключиться уже на следующей неделе.

Работы по обеспечению участков многодетных семей коммуникациями проконтролировал сегодня глава администрации Тулы Евгений Авилов. Он встретился с многодетными семьями, которые будут строить дома. Состоялся символический пуск воды на участки.