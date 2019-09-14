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Девушка-водитель погибла в ДТП в Тепло-Огаревском районе
Фото из соцсетей.

Девушка-водитель погибла в ДТП в Тепло-Огаревском районе

ДТП произошло сегодня днем на трассе в деревне Андреевка Тепло-Огаревского района Тульской области.

По предварительным данным, «Хендай» и «Лада Гранта» столкнулись в лоб. Кто стал виновником аварии, пока окончательно не установлено. 

В ДТП погибла девушка, управлявшая «Лада Гранта». Трех человек, ехавших в «Хендай» госпитализировали. 

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:01 +2
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