Девушка-водитель погибла в ДТП в Тепло-Огаревском районе

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ДТП произошло сегодня днем на трассе в деревне Андреевка Тепло-Огаревского района Тульской области.

По предварительным данным, «Хендай» и «Лада Гранта» столкнулись в лоб. Кто стал виновником аварии, пока окончательно не установлено.

В ДТП погибла девушка, управлявшая «Лада Гранта». Трех человек, ехавших в «Хендай» госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.