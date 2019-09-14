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В Туле прошел ежегодный парад студентов

В Туле прошел ежегодный парад студентов

В нем приняли участие 19 образовательных учреждений области – более 1500 первокурсников.

Парад российского студенчества – это самое грандиозное в России посвящение в студенты и объединяет десятки тысяч студентов в разных городах России.

Первый Парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году и на протяжении 13 лет проводился в столице нашей Родины, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников.

Тула встречает Парад уже в третий раз. Мероприятие началось с массового шествия студентов и завершилось праздничным концертом.

 

Галерея
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 1
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 2
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 3
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 4
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 5
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 6
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 7
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 8
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 9
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 10
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 11
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 12
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 13
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 14
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 15
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 16
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 17
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 18
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 19
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 20
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 21
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 22
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 23
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 24
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 25
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 26
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 27
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 28
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 29
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 30
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 31
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 32
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 33
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 34
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 35
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 36
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 37
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 38
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 39
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 40
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 41
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 42
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 43
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 44
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 45
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 46
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 47
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 48
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 49
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 50
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 51
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 52
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 53
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 54
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 55
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 56
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 57
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 58
В Туле прошел ежегодный парад студентов, Фото: 59
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:52 0
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