В Туле прошел ежегодный парад студентов

В нем приняли участие 19 образовательных учреждений области – более 1500 первокурсников.

Парад российского студенчества – это самое грандиозное в России посвящение в студенты и объединяет десятки тысяч студентов в разных городах России.

Первый Парад студенчества состоялся в Москве в 2002 году и на протяжении 13 лет проводился в столице нашей Родины, ежегодно собирая более 45 тысяч первокурсников.

Тула встречает Парад уже в третий раз. Мероприятие началось с массового шествия студентов и завершилось праздничным концертом.