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24 августа семь городов Тульской области отмечают годовщину со дня основания

24 августа семь городов Тульской области отмечают годовщину со дня основания

Жителей городов поздравил губернатор Алексей Дюмин.

В эти выходные отмечают очередную годовщину основания 7 городов Тульской области. День города празднуют в Белеве, Богородицке, Веневе, Донском, Кимовске, Киреевске и Суворове.

В поздравлении жителей Белева, которому исполняется 872 года, губернатор Алексей Дюмин отметил богатые трудовые и духовные традиции белевской земли, героическое прошлое города, который по праву носит почетное звание «Города воинской доблести».

356-ю годовщину основания отмечает город Богородицк. Губернатор  поблагодарил жителей за бережное отношение к культурным и духовным традициям самобытных богородицких мастеров и исполнителей фольклорных песен.

Алексей Дюмин поздравил веневцев с 648-летием города, который в этом году победил во Всероссийском конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Это позволит вдохнуть новую жизнь в исторический центр, привести в порядок главные достопримечательности, сделать Венев более красивым и благоустроенным.

80-летний юбилей отмечает еще один шахтерский город – Донской.

Губернатор подчеркнул, что основавшие его шахтеры заложили славные трудовые традиции, которые достойно продолжает современное поколение горожан.

В поздравлении жителей Кимовска Алексей Дюмин отметил, что благодаря усилиям активных жителей город становится более уютным, красивым и современным: в нем ремонтируются дороги и жилые дома, благоустраиваются скверы. Кимовску исполняется 67 лет.

Губернатор поздравил жителей Киреевска с 63-й годовщиной основания города. Он славится трудолюбивыми, отзывчивыми и инициативными людьми. Горожане активно участвуют в жизни своего города, хранят его культурные традиции, благоустраивают малую родину.

Алексей Дюмин также отметил труд жителей Суворова, благодаря которым многое делается для благоустройства и создания современной городской среды. Глава региона поблагодарил жителей за большой труд, инициативность и стремление развивать богатый потенциал области.

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