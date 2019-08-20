Водитель улетевшей в кювет фуры был пьян

Фото из архива Myslo

Напомним, ранее мы писали о том, что неподалеку от деревни Севрюково в кювете справа по ходу движения на Москву стоял большегруз «Вольво». По словам водителя грузовика, он ехал в направлении Тулы и неожиданно увидел, что на краю проезжей части стоит легковой автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, «Вольво» совершил касательный удар с легковушкой, после чего съехал в кювет.

Оказалось, что водитель не рассказал корреспонденту Myslo всей правды. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля Chevrolet. Кроме того, на водителя большегруза составлен административный протокол за «пьяную езду».