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Водитель улетевшей в кювет фуры был пьян
Фото из архива Myslo

Водитель улетевшей в кювет фуры был пьян

По уточненной информации, в результате аварии пострадали два человека.

Напомним, ранее мы писали о том, что неподалеку от деревни Севрюково в кювете справа по ходу движения на Москву стоял большегруз «Вольво». По словам водителя грузовика, он ехал в направлении Тулы и неожиданно увидел, что на краю проезжей части стоит легковой автомобиль. Пытаясь уйти от столкновения, «Вольво» совершил касательный удар с легковушкой, после чего съехал в кювет.
 

 
Оказалось, что водитель не рассказал корреспонденту Myslo всей правды. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля Chevrolet. Кроме того, на водителя большегруза составлен административный протокол за «пьяную езду».
 
В момент автоаварии Chevrolet стоял на «аварийке», так как сломался.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 20:08 +4
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