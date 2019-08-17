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Из-за «родника» без воды остался многоквартирный дом на Красноармейском проспекте

Из-за «родника» без воды остался многоквартирный дом на Красноармейском проспекте

Холодной воды не будет до окончания аварийных работ.

Тулагорводоканал приступил к устранению прорыва трубы водоснабжения диаметром 500 мм на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтезена. 

В связи с этим на время устранения аварии без холодной воды останется дом №13 по ул. Сойфера, в нем живут 152 человека.

Напомним, на пересечение Красноармейского проспекта и улицы Лейтезена залито водой из «родника», который сегодня утром забил из тротуара рядом с домом № 13. По словам жителей соседних домов, вода начала бить из-под тротуара сегодня утром и на данный момент она уже подмыла песочную подушку под тротуарной плиткой.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:07 +1
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