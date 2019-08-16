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В Киреевске 17-летний водитель устроил тройное ДТП
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Киреевске 17-летний водитель устроил тройное ДТП

В аварии пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

15 августа в Киреевске в 22.10 на пересечении улиц Торговой и 8 Марта 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740, по предварительной информации, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге Volkswagen Passat и врезался в него. Столкнувшиеся машины влетели в Volkswagen Tiguan.

Конечно же, у несовершеннолетнего водителя «семерки» нет водительских прав.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: предполагаемый виновник, его пассажир-сверстник, а также водитель «Фольксвагена».

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:35 +4
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