В Киреевске 17-летний водитель устроил тройное ДТП

Фото УГИБДД по Тульской области.

В аварии пострадали три человека. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

15 августа в Киреевске в 22.10 на пересечении улиц Торговой и 8 Марта 17-летний водитель автомобиля ВАЗ-210740, по предварительной информации, не предоставил преимущество двигавшемуся по главной дороге Volkswagen Passat и врезался в него. Столкнувшиеся машины влетели в Volkswagen Tiguan.

Конечно же, у несовершеннолетнего водителя «семерки» нет водительских прав.

Как рассказали в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: предполагаемый виновник, его пассажир-сверстник, а также водитель «Фольксвагена».

Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.