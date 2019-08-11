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Тульские легкоатлеты привезли семь медалей с Всероссийского турнира
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты привезли семь медалей с Всероссийского турнира

Поздравляем наших ребят и их тренеров!

В Геленджике завершились финальные Всероссийские соревнования по легкоатлетическому двоеборью среди юношей и девушек 2002 г. р. и моложе на Кубок заслуженного мастера спорта Татьяны Зеленцовой. Тульскую область представляли 8 юных спортсменов в четырех возрастных категориях.

Как сообщает региональная Федерация легкой атлетики, наши ребята завоевали три золотых, три серебряных и одну бронзовую медали.

В детском двоеборье (60+200 м) среди девочек и мальчиков 2008—2009 гг. р. первое место у тулячки Дарьи Грызловой и третье у новомосковца Дмитрия Яковлева.

В двоеборье 100 м+ 200 м серебро у воспитанников тульской СШОР «Лёгкая атлетика» Сергея Нагорных (2006−07 г. р.) и Даниила Брыковского (2004−2005 г. р.).

В старшем возрасте на этих же дистанциях Камилла Курмакаева стала пятой, а Леонид Жуков шестым.

Серебро в барьерном спринте (60 м +300 м) у Карины Кочетковой.

Апофеозом соревнований стала эстафета 4×200 м у девушек и юношей, где в каждом из этапов принимали участие легкоатлеты всех четырёх возрастов. Наши спортсмены одержали уверенные победы как среди девушек, так и среди юношей, повторив успех годичной давности этих соревнований.

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