новости
новости
Регистрация
В Богородицке 19-летний преступник украл у подростка мобильник и 300 рублей
Фото umbrellaproject.co/Ольга Кузовкина.

В Богородицке 19-летний преступник украл у подростка мобильник и 300 рублей

Подозреваемый задержан, похищенное изъято.

Богородицкие полицейские разбираются в обстоятельствах уличной кражи. Жертвой 19-летнего и ранее судимого местного жителя стал 14-летний подросток. 
 
Предполагается, что подозреваемый увидел на лавочке чужую сумку с вещами, и у него внезапно возник умысел ее похитить. В сумке находились 300 рублей и мобильный телефон.
 
«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Похищенное изъято. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» ведут работу по установлению деталей противоправной деятельности мужчины», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 14:41 +3
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминалпроисшествия
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют, почему в квартире в девятиэтажке вылетели стекла
В Туле полиция, МЧС и газовщики выясняют, почему в квартире в девятиэтажке вылетели стекла
В Новомосковске несколько домов пострадали от упавших деревьев
В Новомосковске несколько домов пострадали от упавших деревьев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.