Фото umbrellaproject.co/Ольга Кузовкина.
В Богородицке 19-летний преступник украл у подростка мобильник и 300 рублей
Подозреваемый задержан, похищенное изъято.
Богородицкие полицейские разбираются в обстоятельствах уличной кражи. Жертвой 19-летнего и ранее судимого местного жителя стал 14-летний подросток.
Предполагается, что подозреваемый увидел на лавочке чужую сумку с вещами, и у него внезапно возник умысел ее похитить. В сумке находились 300 рублей и мобильный телефон.
«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Похищенное изъято. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» ведут работу по установлению деталей противоправной деятельности мужчины», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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