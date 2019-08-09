В Богородицке 19-летний преступник украл у подростка мобильник и 300 рублей

Фото umbrellaproject.co/Ольга Кузовкина.

Богородицкие полицейские разбираются в обстоятельствах уличной кражи. Жертвой 19-летнего и ранее судимого местного жителя стал 14-летний подросток.

Предполагается, что подозреваемый увидел на лавочке чужую сумку с вещами, и у него внезапно возник умысел ее похитить. В сумке находились 300 рублей и мобильный телефон.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Похищенное изъято. В межмуниципальном отделе МВД России «Богородицкий» ведут работу по установлению деталей противоправной деятельности мужчины», – сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.