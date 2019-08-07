В аварии на Калужской трассе погиб один человек

Фото и видео Сергея Старикова

Автоавария произошла на 82-м километре, у съезда на трассу «Крым».

Как сообщает, корреспондент Myslo, на 82-м трассы «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», у съезда на трассу М2 «Крым» столкнулись грузовая «Газель» и Kia Ceed.

По предварительным данным, «Газель» следовала в сторону Калуги, её водитель попытался проскочить Т-образный перекресток, когда загорелся запрещающий сигнал светофора.

Водитель легковушки съезжал с трассы «Крым» на калужскую трассу, чтобы поехать в сторону Алешни. В результате столкновения грузовик перевернулся. Водитель «Газели» скончался на месте происшествия, его пассажир не пострадал. Водитель легковушки от госпитализации отказался.

Окончательную причину и все обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.