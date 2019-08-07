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Тульские актёры выражают соболезнования родным и близким Тимура Курбангалеева

Тульские актёры выражают соболезнования родным и близким Тимура Курбангалеева

Актёр был найден мертвым в своей тульской квартире в среду, 7 августа.

Коллектив Тульского академического театра драмы и тульское отделение Союза театральных деятелей РФ выражают соболезнования родным и близким Тимура Курбангалеева, который был 7 августа найден мёртвым в квартире на улице Первомайской.

Редакция Myslo присоединяется к соболезнованиям, и из уважения к памяти Тимура Курбангалеева публикует некролог без сокращений.

ПАМЯТИ ТИМУРА МАРАТОВИЧА КУРБАНГАЛЕЕВА

(7.02.1977, Уральск – 7.08.2019, Тула)

Не стало Тимура Курбангалеева, нашего товарища. По отчеству его никто никогда не называл – просто Тимур, как знак личности нестандартной, яркой, самобытной. Неторопливость, улыбка, этакая неформальность поведения, служили ему характеристикой.  Вдруг в один из Новых годов Тимур пришел с мешком подарков и каждому, кого встречал, дарил сувенир!

Он был актером по своей природе. Первым его образование было техническое – профтехучилище № 1 города Уральска. Но электриком в 1993 году он пришел именно в театр, где окончил Студию, получив профессию актера. В 2010 году Т. Курбангалеев получил приглашение в труппу Тульского академического театра драмы и сразу легко вошел в содружество актеров.

Дебютировал в героической комедии «Лиса и виноград» Г. Фигейреду почти бессловесной ролью Агностуса, начальника воинов афинской стражи. Работу Тимура отметили все! Его герой напоминал сошедшего с пьедестала самодовольного вояку – с вылепленным торсом, в блестящих латах – живое воплощение брутальной тупости и самонадеянности – до жути узнаваемый тип!

Соединение высокого и низкого, погружение в материал эпохи, тонкие внутренние мотивы построения роли, импровизационное самочувствие – все Тимуру удавалось делать легко, природно, достоверно. Он прекрасно чувствовал и любил форму, трагикомическое было одним из любимых способов его существования: Максим («Как боги» Ю. Полякова), Александр («Последние» М. Горького), Дюбар («Винная комедия» Р. Ламуре), он был неподражаемым в комедиях («Два веронца» У. Шекспира, «Голодранцы и аристократы» Э. Скарпетта, «Умная дурочка» Лопе де Вега), в сказках, мог вести за собой в драматической роли Антонио, как это было в спектакле «Карнавал в Вероне» Гр. Горина.

Тимур всегда был в работе, он и ушел из земной жизни, репетируя новую роль. Люди театра скорбят. Наши сердечные соболезнования семье, родным и близким Тимура Маратовича Курбангалеева, нашего Тимура.

О месте и времени прощания с покойным будет сообщено дополнительно.

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Автор: Леонид Почекин , сегодня, в 18:35
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