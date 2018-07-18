Гендиректор тульского предприятия «Этон-Энергетик» выплатит крупный штраф

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Мировой суд судебного участка № 54 Зареченского района Тулы вынес обвинительный приговор гендиректору ЗАО «Этон-Энергетик» 62-летнему Артему Васильеву. Он признан виновным по ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступивших в законную силу решений судов).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, Васильев не исполнил 42 решения суда по искам прокурора о взыскании задолженности по заработной плате. На 8 августа 2017 года дог составлял 2 947 276, 82 рублей, на 31 декабря — 1 268 493, 53 рубля.

Суд назначил Васильеву наказание в виде штрафа в размере 618 320 рублей, исходя из иного дохода — заработной платы за период 6 месяцев. Также мужчина не имеет права три года занимать должность, связанную с административно-хозяйственной либо организационно-распорядительной деятельностью.

Приговор суда в законную силу не вступил.