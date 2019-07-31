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Туляк купил билеты за границу и пошел к приставам отдавать долги
Изображение Pexels с сайта Pixabay

Туляк купил билеты за границу и пошел к приставам отдавать долги

Мужчина узнал, что его отпуск может сорваться.

В отделе судебных приставов Богородицкого и Воловского районов находилось исполнительное производство в отношении жителя области.
 
Мужчина задолжал по кредитным платежам более 80 тысяч рублей, но не принимал никаких мер по оплате. Поэтому судебный пристав вынес постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы РФ.
 

«Узнав о том, что запланированная на отпуск поездка за границу может сорваться, должник после покупки билетов явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность», — сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 16:37 +2
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