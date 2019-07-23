В Туле на КМЗ помощника машиниста раздавил упавший с ж/д платформы контейнер

Фото из архива Myslo.ru.

Железнодорожный состав только начал движение, когда один из контейнеров упал.

Как стало известно Myslo, трагедия на территории Косогорского металлургического завода произошла 22 июля около четырех часов дня в доменном цеху.

Подвижной железнодорожный состав только тронулся, когда один из контейнеров свалился с платформы. Тяжеленный груз упал на помощника машиниста.

От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте.