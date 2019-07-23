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В Туле на КМЗ помощника машиниста раздавил упавший с ж/д платформы контейнер
Фото из архива Myslo.ru.

В Туле на КМЗ помощника машиниста раздавил упавший с ж/д платформы контейнер

Железнодорожный состав только начал движение, когда один из контейнеров упал.

Как стало известно Myslo, трагедия на территории Косогорского металлургического завода произошла 22 июля около четырех часов дня в доменном цеху.
 
Подвижной железнодорожный состав только тронулся, когда один из контейнеров свалился с платформы. Тяжеленный груз упал на помощника машиниста.
 
От полученных травм 56-летний мужчина скончался на месте.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:42 +1
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