Фото из архива Myslo.
Тульский «Арсенал» обнародовал заявку на матчи Лиги Европы
Ближайшая игра состоится уже 25 июля в Туле.
Тульский «Арсенал» обнародовал заявку на матчи Лиги Европы. Сообщается, что в еврокубковом турнире могут выступить следующие футболисты:
- вратари: Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов;
- защитники: Максим Беляев, Гия Григалава, Кирилл Комбаров, Максим Володько, Анри Хагуш, Виктор Альварес, Бакари Коне, Александр Денисов;
- полузащитники: Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Даниил Лесовой, Игорь Горбатенко, Владислав Пантелеев, Ламек Банда, Георгий Костадинов;
- нападающие: Эванс Кангва, Гурам Аджоев, Александру Тудорие, Евгений Луценко.
Напомним, «Арсенал» стартует в Лиге Европы уже в этот четверг, 25 июля. Начало матча в 20.00. Билеты — в кассах Центрального стадиона. Не пропустите эту историческую игру!
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