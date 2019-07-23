Фото из архива Myslo.

Ближайшая игра состоится уже 25 июля в Туле.

Тульский «Арсенал» обнародовал заявку на матчи Лиги Европы. Сообщается, что в еврокубковом турнире могут выступить следующие футболисты:

вратари : Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов;

: Артур Нигматуллин, Михаил Левашов, Егор Шамов; защитники : Максим Беляев, Гия Григалава, Кирилл Комбаров, Максим Володько, Анри Хагуш, Виктор Альварес, Бакари Коне, Александр Денисов;

: Максим Беляев, Гия Григалава, Кирилл Комбаров, Максим Володько, Анри Хагуш, Виктор Альварес, Бакари Коне, Александр Денисов; полузащитники : Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Даниил Лесовой, Игорь Горбатенко, Владислав Пантелеев, Ламек Банда, Георгий Костадинов;

: Сергей Ткачев, Горан Чаушич, Даниил Лесовой, Игорь Горбатенко, Владислав Пантелеев, Ламек Банда, Георгий Костадинов; нападающие: Эванс Кангва, Гурам Аджоев, Александру Тудорие, Евгений Луценко.

Напомним, «Арсенал» стартует в Лиге Европы уже в этот четверг, 25 июля. Начало матча в 20.00. Билеты — в кассах Центрального стадиона. Не пропустите эту историческую игру!