новости
новости
Регистрация
За полгода в Тульской области зарегистрировано 8 случаев бешенства животных

За полгода в Тульской области зарегистрировано 8 случаев бешенства животных

Чаще всего бешенство подхватывали собаки.

В первой половине 2019 года в Тульской области зарегистрировано восемь случаев бешенства животных (за тот же период 2018 года — 70 случаев). Очаги бешенства зарегистрированы в Туле, Алексинском, Богородицком, Веневском, Одоевском, Узловском районах и в Донском.

– В видовой структуре заболевших животных преобладают собаки — 75% и кошки — 25%, из них 50% – домашние животные, 50% – бродячие, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Последний случай заболевания гидрофобией на территории Тульской области был зарегистрирован в 1999 году. Вместе с тем ежегодно регистрируется свыше 4000 случаев укусов людей животными, большая часть из которых наносится собаками и кошками.

За 6 месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов обратились 2392 человека.

 

Бешенство — инфекционное заболевание, вирусной природы, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных.

Бешенство можно предупредить, зная и выполняя простые правила поведения.

В первую очередь необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке проводить своим питомцам вакцинацию против бешенства.

При заболевании животного необходимо обязательно обратиться к ветеринару. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — это смертельно опасно.

Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. Только больное бешенством животное появляется в населенном пункте и бесстрашно идет на контакт с человеком, в таких случаях необходимо принять все меры предосторожности и не подходить к нему близко.

В случае, если вас укусило животное, необходимо:

  • провести первичную обработку раны — тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 мин. струей воды с мылом;
  • обработать края раны 5% настойкой йода;
  • наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Человека, заболевшего бешенством, вылечить невозможно. Лечение сводится только к облегчению общего состояния заболевшего.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:03 +4
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
бешенствоРоспотребнадзор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на КМЗ помощника машиниста раздавил упавший с ж/д платформы контейнер
В Туле на КМЗ помощника машиниста раздавил упавший с ж/д платформы контейнер
Фестиваль «Кремли России»: средневековая ярмарка, турнир лучников и историческое дефиле
Фестиваль «Кремли России»: средневековая ярмарка, турнир лучников и историческое дефиле
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.