За полгода в Тульской области зарегистрировано 8 случаев бешенства животных

Чаще всего бешенство подхватывали собаки.

В первой половине 2019 года в Тульской области зарегистрировано восемь случаев бешенства животных (за тот же период 2018 года — 70 случаев). Очаги бешенства зарегистрированы в Туле, Алексинском, Богородицком, Веневском, Одоевском, Узловском районах и в Донском.

– В видовой структуре заболевших животных преобладают собаки — 75% и кошки — 25%, из них 50% – домашние животные, 50% – бродячие, — сообщает Управление Роспотребнадзора по Тульской области.

Последний случай заболевания гидрофобией на территории Тульской области был зарегистрирован в 1999 году. Вместе с тем ежегодно регистрируется свыше 4000 случаев укусов людей животными, большая часть из которых наносится собаками и кошками.

За 6 месяцев 2019 года в медицинские организации по поводу укусов обратились 2392 человека.

Бешенство — инфекционное заболевание, вирусной природы, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных.

Бешенство можно предупредить, зная и выполняя простые правила поведения.

В первую очередь необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке проводить своим питомцам вакцинацию против бешенства.

При заболевании животного необходимо обязательно обратиться к ветеринару. Ни в коем случае нельзя заниматься самолечением — это смертельно опасно.

Как правило, здоровые дикие животные избегают встречи с человеком. Только больное бешенством животное появляется в населенном пункте и бесстрашно идет на контакт с человеком, в таких случаях необходимо принять все меры предосторожности и не подходить к нему близко.

В случае, если вас укусило животное, необходимо:

провести первичную обработку раны — тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 мин. струей воды с мылом;

обработать края раны 5% настойкой йода;

наложить стерильную повязку и немедленно обратиться в медицинское учреждение.

Человека, заболевшего бешенством, вылечить невозможно. Лечение сводится только к облегчению общего состояния заболевшего.