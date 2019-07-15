Как липовый полковник ГИБДД пытался «развести» еще одного тульского фотографа

Еще одного тульского фотографа пытался «развести» некий человек от имени полковника ГИБДД. О похожем случае Myslo писал в марте 2019 года.

Схема идентичная: представительный мужчина звонит по телефону фотографу и просит срочно снять торжество в здании УГИБДД на ул. Советской, 110. За час-полтора работы он обещает заплатить хорошую сумму — 10 тысяч рублей. Когда собеседник соглашается на съемку, «полковник» просит купить алкоголь для праздника, а затем положить деньги на симки, которые якобы подарят сотрудникам ГИБДД. Все расходы он обещает возместить.

Звонивший говорит грубовато, но при этом очень уверенно и убедительно. Однако у бдительных людей сразу возникают сомнения.

Так было и в случае с фотографом Иваном Савиным.

Иван Савин – О таком «разводе» я уже слышал и сразу же понял, что это мошенник. До этого видел на youtube много подобных роликов, которые выкладывали фотографы. Сомнений нет: звонит тот же человек, текст у него всегда одинаковый.

Первый раз «полковник» звонил, чтобы предложить съемку. Во второй раз, следуя своей отлаженной схеме, он должен был попросить купить алкоголь. Иван, зная как действует мошенник, подготовился к разговору. Однако что-то пошло не так.

– Я был готов к тому, что звонивший попросит меня приобрести спиртное. Но он перезвонил и спросил у меня ФИО и год рождения, якобы для пропуска. И тут я замешкался и сказал, что здание на ул. Советской закрыто на ремонт.

Липовый полковник понял, что его раскусили, сорвался и послал фотографа очень далеко, а затем бросил трубку…

Иван Савин призывает фотографов быть внимательными и не вестись на такие «разводы».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области сообщают:

– Полицейские просят граждан быть бдительными и внимательно относиться к просьбам, в которых требуется перевести денежные средства на неизвестные номера телефонов и банковских карт. Под таким предлогом могут действовать мошенники.

Какие схемы при этом используют аферисты, читайте здесь и здесь.