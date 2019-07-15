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Как раскусить телефонного мошенника
Иллюстрация pixabay.com.

Как раскусить телефонного мошенника

Эксперты Роскачества дают советы.

Телефонное мошенничество сейчас — самый распространенный вид преступлений. Способы, которые каждый раз используют мошенники, порой поражают своей изобретательностью и техническим исполнением.

Специалисты Роскачества составили памятку. Прочитайте и дайте почитать родственникам (особенно пожилым).

Как распознать преступника?
  1. Как только вы услышали просьбу сообщить код вашей карты, кодовое слово или код из смс, знайте — на том конце провода мошенник. В таком случае нужно спокойно прервать разговор и сообщить в ваш банк, с какого номера поступил звонок.
  2. Если вас просят указать реквизиты для перевода денег попавшему в беду родственнику, в первую очередь проверьте все детали произошедшего. В жизни может произойти всё что угодно, но пара минут ничего не решит.
  3. Сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник? Не называйте ничего, что связано с вашими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами.
  4. Вам звонит работник банка и сообщает о списании ваших денежных средств неизвестными — это также мошенники. В таких случаях обычно банк автоматически блокирует карту, а сам клиент звонит в банк и называет данные для разблокировки.
  5. Вы не уверены, что звонит сотрудник банка? Лучше попросите его перезвонить позднее. За это время можно проверить номер телефона в интернете. К тому же аферисты предпочитают решать все задачи за раз и перезванивать уже не будут.
  6. В случае, если сотрудник банка отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона, вряд ли это звонок из банка. Перезвоните в банк и уточните, действительно ли вам звонил его сотрудник. Звоните только по телефону, указанному на карте или на официальном сайте.
  7. Вы неожиданно выиграли в лотерею? Очевидно, вас хотят обмануть. Обычно для получения выигрыша нужно предоставить информацию о карте либо совершить некий взнос. Ни в коем случае ничего не сообщайте.
  8. Если звонящий давит на вас или торопит, не поддавайтесь. Спокойно разберитесь в ситуации, задайте уточняющие вопросы.
  9. Объявите, что ваш разговор записывается. В большинстве случаев преступников это заставляет пойти на попятную.
  10. Вас просят никому не рассказывать о данном разговоре и о том, что вас просят сделать? Попрощайтесь со своим собеседником, вы точно общаетесь с аферистом.
 

Телефонное мошенничество занимает одно из лидирующих мест среди киберпреступлений против клиентов банка. Необходимо соблюдать простые правила:

не сообщать полные реквизиты карт, ПИН-код, CVC-коды, одноразовые пароли для подтверждения операций.

В такой ситуации нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру.

Чтобы еще до контакта с собеседником знать, кто вам звонит, скачайте понравившееся приложение, определяющее номера и фильтрующее спам («Телефон» от Google для Android или TrueCaller).

Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества:

Илья Лоевский

- Если звонок поступил якобы от сотрудника банка, но вы раскусили мошенника или даже просто подозреваете, что говорите с мошенником, — свяжитесь с банком, от имени которого был совершен звонок, и продиктуйте им данный номер. Далее банк будет самостоятельно принимать меры по блокировке номера мошенника. В случае, если вы столкнулись с подобной ситуацией или даже по какой-то причине клюнули на удочку аферистов, обращайтесь в ближайшее отделение полиции с заявлением о преступлении. Пригодятся все факты, которые вы запомнили.

 

 

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Автор: Лилия Глухова, сегодня, в 14:55 +4
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