Как раскусить телефонного мошенника

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Телефонное мошенничество сейчас — самый распространенный вид преступлений. Способы, которые каждый раз используют мошенники, порой поражают своей изобретательностью и техническим исполнением.

Специалисты Роскачества составили памятку. Прочитайте и дайте почитать родственникам (особенно пожилым).

Как распознать преступника?

Как только вы услышали просьбу сообщить код вашей карты, кодовое слово или код из смс, знайте — на том конце провода мошенник. В таком случае нужно спокойно прервать разговор и сообщить в ваш банк, с какого номера поступил звонок. Если вас просят указать реквизиты для перевода денег попавшему в беду родственнику, в первую очередь проверьте все детали произошедшего. В жизни может произойти всё что угодно, но пара минут ничего не решит. Сомневаетесь, что на линии банковский сотрудник? Не называйте ничего, что связано с вашими счетами, паролями, паспортными данными, кодовыми словами. Вам звонит работник банка и сообщает о списании ваших денежных средств неизвестными — это также мошенники. В таких случаях обычно банк автоматически блокирует карту, а сам клиент звонит в банк и называет данные для разблокировки. Вы не уверены, что звонит сотрудник банка? Лучше попросите его перезвонить позднее. За это время можно проверить номер телефона в интернете. К тому же аферисты предпочитают решать все задачи за раз и перезванивать уже не будут. В случае, если сотрудник банка отказывается называть свои ФИО, должность и рабочий номер телефона, вряд ли это звонок из банка. Перезвоните в банк и уточните, действительно ли вам звонил его сотрудник. Звоните только по телефону, указанному на карте или на официальном сайте. Вы неожиданно выиграли в лотерею? Очевидно, вас хотят обмануть. Обычно для получения выигрыша нужно предоставить информацию о карте либо совершить некий взнос. Ни в коем случае ничего не сообщайте. Если звонящий давит на вас или торопит, не поддавайтесь. Спокойно разберитесь в ситуации, задайте уточняющие вопросы. Объявите, что ваш разговор записывается. В большинстве случаев преступников это заставляет пойти на попятную. Вас просят никому не рассказывать о данном разговоре и о том, что вас просят сделать? Попрощайтесь со своим собеседником, вы точно общаетесь с аферистом.

Телефонное мошенничество занимает одно из лидирующих мест среди киберпреступлений против клиентов банка. Необходимо соблюдать простые правила:

не сообщать полные реквизиты карт, ПИН-код, CVC-коды, одноразовые пароли для подтверждения операций.

В такой ситуации нужно прекратить разговор и перезвонить в банк по его официальному номеру.

Чтобы еще до контакта с собеседником знать, кто вам звонит, скачайте понравившееся приложение, определяющее номера и фильтрующее спам («Телефон» от Google для Android или TrueCaller).

Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества: