Жители выступили против строительства новой автостанции в Киреевске

Фото газеты «Маяк», kirmayak.ru.

Здание хотели возвести в спальном районе, но люди не согласились.

В редакцию Myslo обратились жители Киреевска с просьбой придать огласку ситуации с переносом автостанции. 1 июля в городе состоялись публичные слушания, на которых обсуждался этот вопрос.

Предлагалось построить пункт отправления автобусов на ул. Л. Толстого, где ранее были снесены два ветхих барака №8 и 10. Отмечалось, что старая автостанция не будет закрываться и продолжит работу.

На публичные слушания не согласные с таким предложением пришли, но оказались в меньшинстве. Инициативу одобрили. За строительство нового здания автостанции проголосовали в том числе и водители ООО «Киреевское ПАТП». Но тут удивляться на приходится.

Дело в том, что инициатором строительства новой автостанции оказалась не администрация Киреевского района, а руководство ООО «Тульское областное объединение автовокзалов и пассажирских автостанций». 5 июля об этом сообщил сайт официального издания муниципалитета «Маяк»:

«Как поясняет руководство ООО „Автовокзалы и автостанции Тульской области“, все маршруты по-прежнему будут начинаться с автостанции, затем автобусы по улицам Мира, Горняков и Пролетарской будут заходить для посадки пассажиров на остановочный пункт на улицу Льва Толстого. В новом остановочном павильоне планируется открыть кассу, зал ожидания, кафе, туалеты. Территория в рамках антитеррористической безопасности будет иметь ограждение», — пишет издание.

Несмотря на то, что итогом публичных слушаний стало одобрение инициативы, жители продолжили противостояние в соцсетях. Прислали они обращение и в Myslo:

«Размещение автостанции (остановочного пункта) на месте снесённых домов №8 и 10 по ул. Л. Толстого является не только нецелесообразным, нарушающим права и интересы жителей города Киреевска, но и опасным, по следующим причинам:

Земельные участки, на которых планируется строительство автостанции, находятся в непосредственной близости от гимназии, школы-интерната и детского сада. Возникнет серьезный риск для жизни и здоровья детей, так как пути их следования в эти учреждения проходят через улицу, по которой будут двигаться автобусы.

В данном районе отсутствуют необходимые подъездные пути. По сути транспорт с автостанции в большом количестве будет ездить по узким улицам, проходящим мимо многоквартирных домов, частных домов и зданий (строений) различных учреждений/организаций, посещаемых местным населением (в том числе, детской библиотеки, Киреевской больницы, ФОКа, рынка). Все эти объекты расположены в санитарно-защитной зоне, а территории частных домов вплотную прилегают к территории, на которой планируется строительство автостанции.

Строительство данного объекта на указанных выше земельных участках приведет к ухудшению условий жизни и здоровья населения, а также к возникновению аварийных ситуаций на дороге, ухудшению и без того ужасного состояния дорог в данном районе.

Так как данные земельные участки окружены многоквартирными домами и частными домами, собственники домов и квартир будут ущемлены в своих правах: ухудшится показатели загазованности воздуха, пыль и выхлопные газы повлияют на здоровье и качество жизни проживающих в данном районе людей; многократно усилится шумовой фон, так как по данным улицам будет проезжать значительно большее количество машин. Кроме того, динамики, сообщающие о расписании движения автотранспорта, также будут мешать жителям близлежащих домов».

Редакция связалась с главой администрации Киреевского района Игорем Цховребовым. Он пояснил, что мнение несогласных учтено: