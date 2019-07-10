Поджигателя взяли, но его дело продолжают? В Узловой ночью снова сгорели четыре автомобиля
Накануне полиция объявила о задержании подозреваемого в поджогах машин. Но сегодня ночью поджоги продолжили.
В ночь на 10 июля в Узловой снова сгорели несколько автомобилей. Происшествия случились в разное время после полуночи на улицах Горького, Гагарина, Андреева и в квартале 50 лет Октября.
Серьезно повреждены четыре транспортных средства: два «Мерседеса», «Ситроен» и «Хёндэ.
Отметим, что все эти автомобили —
8-местные минивэны.
По информации газеты «Знамя Узловая», транспортные средства совершали поездки по маршруту Узловая — Москва.
У перечисленных машин частично выгорели салоны, обгорели задние колеса и крылья. Также пострадал и припаркованный рядом с одним из микроавтобусов автомобиль «Ниссан», у него оплавилось лакокрасочное покрытие.
Видео из группы «Узловая Не Слухи».
Отметим, что в первых числах июля за двое суток в Узловой сгорели шесть автомобилей. Экспертиза показала, что это поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело. А буквально накануне, вечером 9 июля, полиция объявила о задержании подозреваемого в этих преступлениях. Полицейские заявили, что задержанный признался в поджогах.
И вот через несколько часов волна пожаров вновь прокатилась по городу.
Фото из группы «Узловая Не Слухи».
Жители Узловой бьют тревогу и даже собираются устроить дежурства на улицах города, чтобы сберечь свои автомобили.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали происшествие так:
- В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, назначен ряд исследований, принимаются меры по установлению причин и обстоятельств происшествий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.