Поджигателя взяли, но его дело продолжают? В Узловой ночью снова сгорели четыре автомобиля

Фото из группы ВКонтакте «Узловая Слухи».

Накануне полиция объявила о задержании подозреваемого в поджогах машин. Но сегодня ночью поджоги продолжили.

В ночь на 10 июля в Узловой снова сгорели несколько автомобилей. Происшествия случились в разное время после полуночи на улицах Горького, Гагарина, Андреева и в квартале 50 лет Октября.

Серьезно повреждены четыре транспортных средства: два «Мерседеса», «Ситроен» и «Хёндэ.

Отметим, что все эти автомобили —

8-местные минивэны.

По информации газеты «Знамя Узловая», транспортные средства совершали поездки по маршруту Узловая — Москва.

У перечисленных машин частично выгорели салоны, обгорели задние колеса и крылья. Также пострадал и припаркованный рядом с одним из микроавтобусов автомобиль «Ниссан», у него оплавилось лакокрасочное покрытие.



Видео из группы «Узловая Не Слухи».

Отметим, что в первых числах июля за двое суток в Узловой сгорели шесть автомобилей. Экспертиза показала, что это поджог. По данному факту было возбуждено уголовное дело. А буквально накануне, вечером 9 июля, полиция объявила о задержании подозреваемого в этих преступлениях. Полицейские заявили, что задержанный признался в поджогах.

И вот через несколько часов волна пожаров вновь прокатилась по городу.



Фото из группы «Узловая Не Слухи».

Жители Узловой бьют тревогу и даже собираются устроить дежурства на улицах города, чтобы сберечь свои автомобили.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали происшествие так:

- В настоящее время полиция проводит комплекс оперативно-разыскных мероприятий, назначен ряд исследований, принимаются меры по установлению причин и обстоятельств происшествий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.