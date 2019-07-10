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В Туле на Калужском шоссе женщина за рулем «Пежо» устроила массовое ДТП
Фото очевидца.

В Туле на Калужском шоссе женщина за рулем «Пежо» устроила массовое ДТП

В результате происшествия на участке оказалась огромная пробка.

Утром 10 июля в Туле на Калужском шоссе недалеко от гипермаркета «Метро» произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, женщина за рулем «Пежо» решила обогнать фуру по обочине справа, в результате чего оказалась в «слепой зоне» у водителя. «Пежо» зацепился за кабину грузового автомобиля, вылетел на встречку и врезался в «Мазду» и «Мицубиси».

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. По словам очевидца, предполагаемая виновница происшествия после ДТП закрылась в машине и не выходила оттуда.

На момент публикации новости на Калужском шоссе образовалась серьезная пробка.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:21 +8
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