На ул. Металлургов в Туле столкнулись две легковушки и мотоцикл

Фото Сергея Старикова

В аварии пострадал 39-летний мужчина – его госпитализировали с травмами.

Как сообщает корреспондент Myslo, напротив дома № 108 по ул. Металлургов произошло ДТП с участием двух легковушек и мотоцикла. Как пояснили участники аварии, все они двигались в одном направлении – в сторону Криволучья.

«Лада Гранта» собиралась повернуть налево, и в этот момент в неё врезался 39-летний мотоциклист на Kawasaki Ninja, который двигался с левой стороны от машины.

После удара «Лада» дёрнулась вправо и по касательной задела Mitsubishi Lancer. При столкновении пострадал мотоциклист, он госпитализирован. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.