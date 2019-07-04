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На ул. Металлургов в Туле столкнулись две легковушки и мотоцикл
Фото Сергея Старикова

На ул. Металлургов в Туле столкнулись две легковушки и мотоцикл

В аварии пострадал 39-летний мужчина – его госпитализировали с травмами.

Как сообщает корреспондент Myslo, напротив дома № 108 по ул. Металлургов произошло ДТП с участием двух легковушек и мотоцикла. Как пояснили участники аварии, все они двигались в одном направлении – в сторону Криволучья.

«Лада Гранта» собиралась повернуть налево, и в этот момент в неё врезался 39-летний мотоциклист на Kawasaki Ninja, который двигался с левой стороны от машины.

После удара «Лада» дёрнулась вправо и по касательной задела Mitsubishi Lancer. При столкновении пострадал мотоциклист, он госпитализирован. Окончательную причину аварии предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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Двойное ДТП на ул. Металлургов, Фото: 1
Двойное ДТП на ул. Металлургов, Фото: 2
Двойное ДТП на ул. Металлургов, Фото: 3
Двойное ДТП на ул. Металлургов, Фото: 4
Двойное ДТП на ул. Металлургов, Фото: 5
Двойное ДТП на ул. Металлургов, Фото: 6
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:58 +2
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Тулаулица Металлургов

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