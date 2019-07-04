Где в Туле не будет электричества 5 июля
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» информируют о плановых работах.
Отключения пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:
- ул. Менделеевская, 7, 5,
- ул. Советская, 68, 57,
- ул. Оборонная, 93,
- п. Рудаково: ул. Советская, 3,
- п. Менделеевский: ул. Пионерская, 10-а, 10-17,
- ул. Ленина, 1-22,
- ул. Шоссейная, 1-в,
- Щёкинское шоссе, 55,
- п. Михалково: ул. Ярославского, 2-а-24 (чётн.), 19-39 (нечётн.),
- ул. Аносова, 4, 6,
- ул. Бардина, 1, 3,
- ул. М. Мазая, 19,
- ул. Приупская, 26, 27, 28, 14,
- ул. Бабякина, 2-12 (чётн.), 1, 3,
- ул. Кутузова, 133-175 (нечётн.),
- ул. Стахановская, 1-13 (нечётн.), 2-10 (чётн.),
- ул. Коксовая, 1, 2,
- ул. Газовая, 1-13 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
- ул. Подъёмная, 1-14,
- ул. Волкова, 21-37 (нечётн.), 16-24 (чётн.), 28,
- ул. Севастопольская, 1-15,
- ул. Новопарковая, 2-20 (чётн.),
- ул. Бункерная, 71,
- ул. Волкова, 26, 29,
- ул. Севастопольская, 4-26 (чётн.).
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