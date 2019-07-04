В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей»

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Три года назад глава тульского минпрома Дмитрий Ломовцев сообщил, что «Туламашзавод» планирует возродить производство грузовых мотороллеров. Вскоре был собран первый прототип, а недавно предприятие выпустило первую серийную партию грузовичков.

Новая модель называется ВТС-1 «Муравей». Пока это лишь внутризаводской транспорт – электротележка, на которой по территории завода перевозят различные грузы.

Современный «Муравей» оснащён гибридным двигателем, а его кабина выполнена из легкого стеклопластика. Стоимость мотороллера – около миллиона рублей. Другие технические подробности пока не разглашаются. Также неизвестно, появится ли «Муравей» в свободной продаже.